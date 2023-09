Decreto energia, via libera del Consiglio dei ministri

Varate misure per circa 1,3 miliardi di euro per le famiglie. Arriva anche il “condono” degli scontrini

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

A quanto si apprende da fonti di governo nel Consiglio dei ministri sono state varate misure di intervento per le famiglie per circa 1,3 miliardi di euro. L'esecutivo ha dato il via libera al dl di "proroga e rafforzamento delle misure contro il caro bollette e caro energia per le famiglie". Ok anche al "sostegno alle famiglie per i trasporti" e all'"estensione della carta 'Dedicata a te' per acquistare carburante e rifinanziamento del bonus Tpl".

Nel decreto legge energia entra il condono per gli scontrini fiscali. Secondo quanto si apprende da fonti di governo è stata approvata una norma che ''scongiura la chiusura di oltre 50mila piccoli esercizi commerciali: chi effettua il ravvedimento operoso e paga le somme dovute sarà esentato dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza''.