Cicciolina su Berlusconi: "L'hanno crocifisso, in vacanza con lui ma senza sesso"

L'ex star a luci rosse ricorda il Cavaliere e a Pier Silvio consiglia: "Mediaset non diventi monotona come tv pubblica, meno politica e più colore"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

''Mi sono dispiaciuta tanto per la scomparsa di Berlusconi. Al di là della propria tendenza politica, la morte di una persona è sempre terrificante, una cosa brutta…". L'ex star a luci rosse Ilona Staller, in arte Cicciolina, classe '51, ricorda "con simpatia" Silvio Berlusconi che conobbe nella 'Milano da bere' negli anni '70 quando lei faceva la modella e lui era un giovane imprenditore pronto a gettarsi nell'avventura delle tv commerciali. "Nel 1973 -ricorda la ex parlamentare radicale, approdata a Montecitorio dall'87 al '92 con oltre 20mila voti- con Berlusconi trascorsi una bellissima vacanza in una isola greca".

''Niente sesso tra di noi, fu una simpatica amicizia”, ci tiene a precisare Staller che negli anni '80 è stata uno dei sogni erotici degli italiani per poi buttarsi in politica, prima con Marco Pannella e poi con Moana Pozzi per il 'Partito dell'amore'. ''Berlusconi amava le donne ma lo hanno crocifisso, mentre non mi pare che abbiano crocifisso l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton per il caso Lewinsky...'', dice all'Adnkronos l'ex pornodiva che augura ora ''di fare altrettanto bene'' al figlio del Cav, Pier Silvio, che, insieme alla sorella Marina, ha ereditato l'impero berlusconiano.

''Spero che Pier Silvio faccia bene alla guida di Mediaset, faccia soprattutto delle cose importanti e intelligenti'', lasciando lo spazio che merita al ''colore'', perché altrimenti la tv privata rischia di diventare ''monotona'' come ''sta diventando quella pubblica che fa troppo politica e poche cose leggere". ''Pier Silvio -il consiglio di 'Cicciolina' all'ad di Mediaset- deve mantenere programmi come 'l'Isola dei famosi' e 'La Talpa' purché abbiano un po' di peperoncino se no si diventa monotoni e si perdono anche gli sponsor...''.