Costa Rei, una vacanza in regalo per mamme guerriere di bimbi e ragazzi disabili

L’imprenditore Stefano Carta ospita gratuitamente le madri caregiver nella sua villa affacciata sul mare per regalare loro relax e spensieratezza

Di: Alessandra Leo

Anche se si tratta di vere e proprie guerriere che quotidianamente aiutano e sostengono i propri figli affetti da disabilità, prendendosene cura e mettendo la propria vita in secondo piano in nome di un amore che supera ogni cosa, hanno bisogno come chiunque altro di staccare la spina ogni tanto, di stare in relax, possibilmente in un luogo incantato di pace e benessere.

Sono le mamme caregiver, quelle che si occupano a tempo pieno dei figli disabili, a cui Stefano Carta, cagliaritano 39enne proprietario di una magnifica villa a Costa Rei, ha deciso di offrire gratuitamente un soggiorno di 4 giorni e 3 notti, in modo da permettere loro di ricaricare le batterie e trasmettere una botta di serenità ed energia derivanti da questa piccola vacanza ai propri familiari.

Sardegna Live ha incontrato il titolare della splendida oasi a forma di chiocciola che si affaccia sul nostro splendido mare in cui si svolgerà questa bellissima iniziativa solidale.

“Un regalo fatto con il cuore di cui stavolta godranno le mamme di bimbi e ragazzi disabili, ma in futuro saranno protagonisti i papà – annuncia con gioia Stefano Carta, che ci racconta quando ha iniziato a pensare a questo progetto – Ho un’amica che in famiglia ha una persona autistica, quindi conosco bene l’impegno, la forza, la determinazione e il coraggio che ci vogliono in queste situazioni. In più, un giorno vidi una mamma assieme al suo bambino autistico e notai immediatamente il suo viso stressato, nonostante il visibile amore che metteva in ogni gesto seguendo suo figlio. Così – prosegue l’imprenditore – pensai immediatamente che potevo e dovevo fare qualcosa offrendo a queste mamme eroine ciò che ho, ovvero i servizi della mia villa”.

Coccole, relax, benessere, riposo e spensieratezza sono le parole d’ordine di questa piccola vacanza che farà tornare queste mamme dai propri figli più in forma che mai. Un sogno completo per godere delle bellezze della nostra terra a 360 gradi staccando la spina da un impegno ammirevole, ma che spreme energicamente queste persone ogni giorno della propria vita.

“Se è vero che la beneficenza si fa in silenzio – prosegue l’imprenditore - io stavolta ho voluto metterci la faccia con un importante obiettivo: ispirare colleghi della zona a fare altrettanto o comunque a pensare a qualche iniziativa solidale. – spiega Stefano Carta – Negli ultimi giorni ho avuto modo di vedere che al mio progetto stanno rispondendo in modo positivo. La solidarietà è un bene prezioso e queste mamme meritano davvero tutto il sostegno possibile per la grande missione d’amore che svolgono tutta la vita”, conclude l’imprenditore cagliaritano.