Gaffe di Sangiuliano al premio Strega: "Ho votato i libri finalisti, ora proverò a leggerli"

Geppi Cucciari ironizza dopo la gaffe del ministro: "Ma come, non li ha letti?"

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ospite alla serata finale del Premio Strega 2023, ha compiuto una gaffe in uno scambio con la conduttrice Geppi Cucciariha.

Sangiuliano, infatti, ha lasciato intendere di non aver letto a fondo i libri che pure ha votato in qualità di giurato. "Le storie raccontate dai romanzi arrivati in finale fanno riflettere, proverò a leggerli", ha dichiarato.

La comica sarda, perplessa, ha chiesto al ministro se avesse letto i titoli finalisti. "Li ho letti perché li ho votati - ha risposto l'esponente dell'Esecutivo - ma voglio approfondirli".