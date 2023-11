X Factor. Gaffe della Michielin su Ivan Graziani: ecco cos’ha detto

Lo scivolone durante l'intervista a Colapesce e l'imbarazzo del cantautore fanno il giro del web

Di: Adnkronos

La clamorosa gaffe di Francesca Michielin su Ivan Graziani nella puntata di ieri, 9 novembre, a X Factor diventa virale.

Durante l'intervista a Colapesce e Di Martino, andata in onda durante la terza parte della trasmissione, la cantante presentando il nuovo album del duo, rivolta a Colapesce ha detto: "C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow come è andata? Come è stato lavorare con lui?". Una domanda che ha messo in evidente imbarazzo il cantautore, visto che Ivan Graziani è morto nel 1997.

Ma l'artista dopo una primo spaesamento ha risposto: "Con lui… È stato bello, nel senso, grazie al figlio, che ci ha portato questo inedito a cui abbiamo scritto un ritornello. Siamo entrati in punta di piedi, lui è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine il figlio ha ascoltato il nostro lavoro e anche la famiglia era molto felice di quello fatto, perciò abbiamo deciso di pubblicarlo".