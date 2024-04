Geppi Cucciari e la risposta a Vespa: 7 donne parlano di "suv e impotenza maschile"

La non troppo velata risposta al conduttore di "Porta a Porta", che aveva invitato sette ospiti uomini per parlare di aborto

Di: Redazione Sardegna Live

Sette donne per parlare di "macchinoni" e "impotenza maschile". E' la trovata di Geppi Cucciari per rispondere provocatoriamente a Bruno Vespa, che in studio a "Porta a Porta" aveva invitato nella puntata del 18 aprile sette ospiti, tutti uomini, per parlare di aborto.

Così due giorni fa, su Rai Tre, nel corso del programma "Splendida Cornice" la conduttrice sarda ha organizzato un esilarante tavolo per parlare di... impotenza maschile. "Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace?", ha esordito Geppi Cucciari rivolgendosi alle sei ospiti in studio.

Presenti l'attrice Valeria Solarino, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l'avvocata Ester Viola, l'attrice Federica Fracassi, l'ingenera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi e l'analista politica Martina Carone.

Un siparietto comico, reso tale dalla serietà con cui le presenti hanno affrontato un tema che, in una situazione differente, sarebbe apparso surreale. La "frecciata" della Cucciari è diventata virale sui social, spopolando su X, Instagram, Facebook, Tiktok e tutte le piattaforme e scatenando l'ilarità degli utenti.

Il video: