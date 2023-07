Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset: "Lasciata a casa senza preavviso"

Barbara D'Urso parla per la prima volta dopo la fuoriuscita da Pomeriggio 5, arrivata con un comunicato da Cologno Monzese

Di: Arianna Zedda

Barbara D'Urso parla per la prima volta dopo la fuoriuscita da Pomeriggio 5, arrivata con un comunicato da Cologno Monzese e chiarisce di non essere mai stata messa al corrente di questo cambio di rotta: "Voglio dire la mia verità, far sapere come sono andate le cose", afferma in un'intervista rilasciata a Repubblica. La conduttrice ha spiegato che fino a dicembre continuerà ad avere un contratto con Mediaset, ma smentisce, invece, l'ipotesi Ballando con le stelle: "Non è mai esistita".

"Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: 'Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5'.

Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no", sono state le parole di Barbara.