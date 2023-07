Aperto il testamento di Silvio Berlusconi davanti agli avvocati dei figli

I figli erano presenti in collegamento durante la lettura

Di: Redazione Sardegna Live

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini. I figli del Cav erano presenti in collegamento durante la lettura, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Fossati era presente in rappresentanza dei figli Marina e Pier Silvio, l'avvocato Rimini, invece, per conto di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese Roveda.

La comunicazione sulle ultime volontà di Berlusconi potrebbe arrivare dopo la chiusura della Borsa, o potrebbe slittare al 6 luglio. In attesa di conoscere le ultime volontà del Cavaliere, Mfe ha chiuso positiva in Borsa. Le azioni Mfe B, con dieci diritti di voto, sono piatte a 0,73 euro mentre quelle di tipo A, con un diritto di voto, guadagnano lo 0,38% a 0,54 euro. In rialzo anche Mondadori che sale dello 0,7% a 2,15 euro.

Con l’apertura del testamento si scoprirà come è stato redistribuito il 61,21% del capitale di Fininvest posseduto da Silvio Berlusconi attraverso quattro holding (la Prima 17,15%, la Seconda 15,75%, la Terza 7,835 e l’Ottava 20,48%). Con la successione la cassaforte della famiglia Berlusconi non avrà più una sola persona fisica in maggioranza assoluta.

C'è curiosità anche per quanto riguarda il lascito per Marta Fascina, ultima compagna dell'ex leader di Forza Italia. Secondo alcune fonti, alla donna potrebbe andare un assegno di 100 milioni di euro.