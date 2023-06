Terrapieno frana su un ristorante, morto il proprietario

Un'altra persona ricoverata in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina un ristorante nella zona di Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana ha coinvolto la cucina del locale dove erano presenti due persone: il proprietario del ristorante, Paolo Morincasa, 70 anni, è stato trovato senza vita sotto le macerie. Il cuoco è stato salvato ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

La struttura in quel momento era chiusa al pubblico. Una terza persona, un dipendente del ristorante, sentendo gli scricchiolii prima della frana si è precipitato fuori salvandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri, oltre alla pm Eliana Dolce che ha effettuato un sopralluogo. Possibile l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo.