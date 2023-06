Belen lascia la Mediaset: addio a Le Iene e Tu Si Que Vales

Dagospia: "Belen verso Prime Video"

Di: Redazione Sardegna Live

Belen Rodriguez lascerà la Mediaset. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui la conduttrice argentina non sarà più parte del palinsesto delle reti di Berlusconi per la nuova stagione. La notizia non è ancora stata confermata.

Belen, dunque, non sarà più al timone de Le Iene (dove potrebbe sostituirla la giornalista Veronica Gentili) e avrebbe declinato anche l'offerta di condurre un'altra edizione di Tu sì que vales, del cui cast fa parte fin dall'inizio.

La showgirl argentina prenderà presto parte alla quarta stagione di Celebrity Hunted, il reality show di Prime Video, insieme alla sorella Cecilia.