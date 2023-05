Tumore rarissimo: Teresa, 14 anni, deve operarsi negli Stati Uniti

L'appello dei genitori: “Servono 400mila euro”

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Teresa è una 14enne di Padova affetta ormai da un anno da un rarissimo tumore che non risponde purtroppo alle cure a cui si è sottoposta finora.

L’unica speranza della ragazzina è andare negli Stati Uniti, dove potrà affrontare un percorso con alte probabilità di salvarle la vita. La notizia è stata riportata da Leggo.

Per il lungo viaggio e le costose cure occorrono però 400mila euro che la famiglia di Teresa non possiede. Per questo ha chiesto solidarietà in rete: il papà della 14enne ha infatti aperto una raccolta fondi su GoFoundMe.

LA MALATTIA. Tutto è cominciato con un nodulo al collo che inizialmente non dava alcun fastidio alla giovane, finché ha iniziato a crescere, tanto da dove essere asportato. L’esame diagnostico ha rivelato la presenza di un sarcoma, un tumore maligno raro e molto aggressivo.

Le varie sedute di radioterapia e chemioterapia non hanno impedito al tumore di continuare a crescere causandole addirittura difficoltà nel deglutire e i medici di Padova sono attualmente concordi nel dire che in Italia non c'è una soluzione.

Come informa Leggo, diverse ricerche dimostrano che solo un centro all’avanguardia, l’MD Anderson Cancer Center a Houston, sia tra i migliori ospedali al mondo per la cura dei sarcomi.

“Con i primi cicli di cure, la somma necessaria crescerà molto. A seconda della terapia individuata, l’ospedale ci ha preventivato una spesa di almeno 370mila euro. La petizione ha come obiettivo 450mila euro” dicono i familiari di Teresa.