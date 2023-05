Auto di cacciatori finisce fuori strada poi in un canale: 3 morti

Gli uomini tornavano da una battuta di caccia, l’accaduto questo pomeriggio a Crotone

Di: Alessandra Leo

Tre persone sono morte nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente stradale sulla statale 106 a Crotone. La drammatica notizia è stata riportata da Fanpage.

L’auto coinvolta, un pick up con a bordo quattro cacciatori che rientravano da una battuta di caccia, per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada cadendo poi in un canale di scolo profondo circa 10 metri.



Secondo quanto riporta Fanpage, nell'impatto con il muro l'autista e il passeggero accanto a lui sono morti sul colpo. Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Crotone che hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare l’auto dal canale e procedere poi al recupero delle 2 vittime.

Le altre due persone sono state trasferite all'ospedale di Crotone in codice rosso, ma uno è purtroppo deceduto. L’altro è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio crotonese.