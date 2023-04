Psichiatra uccisa: alle 12 si fermano i colleghi in tutta Italia

Due minuti di silenzio e stop a ogni attività clinico-assistenziale

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi alle 12 tutti gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale in Italia osserveranno due minuti di silenzio e di completa interruzione di ogni attività clinico-assistenziale in ricordo di Barbara Capovani”, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato.

Lo rende noto la psichiatra Liliana Dell'Osso, presidente della Società italiana di psichiatria. Alla stessa ora psichiatri e operatori sanitari pisani si raduneranno davanti al reparto di Psichiatria sociale dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per rendere omaggio alla collega uccisa.