Cagnolina barbaramente uccisa a fucilate a Tempio Pausania

La cagnetta era amata da tutti, l’associazione “SaveLimbara”: “Il responsabile paghi”

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook SaveLimbara

Un gesto atroce è stato compiuto nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, a Tempio Pausania, dove una cagnetta è stata barbaramente uccisa a colpi di arma da fuoco nella zona industriale, vicino a un centro commerciale.

A denunciare la terribile vicenda sul web l’associazione “SaveLimbara”, organizzazione di tutela ambientale, sulla propria pagina Facebook, “La cagnolina che era solita stazionare nel piazzale CRAI, seguita da amorevoli cure da parte di volontari e volontarie e persone in genere, ben voluta da tutti i frequentatori del centro commerciale e non, che era solita fare feste a tutti, è stata barbaramente uccisa con delle fucilate in una strada della ZIR di Tempio”.

“Oltre al gesto che deve essere perseguito e punito senza se e senza ma, ci auguriamo che il responsabile di tale gesto ignobile, venga individuato e paghi per ciò che ha commesso. Che fastidio vi dava? - hanno affermato - Seguiremo la vicenda da vicino e vi aggiorneremo riguardo ad eventuali sviluppi in merito. Ma ci chiediamo pure se sia normale girare armati per le strade della ZIR, di martedì pomeriggio, a fine marzo?”.

Secondo alcune testimonianze, pare che in merito alla vicenda siano state sporte diverse denunce.