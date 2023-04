Fa sesso di gruppo, assume droga e alcol, poi torna a casa e litiga con la compagna

L'uomo ha raccontato alla polizia, intervenuta per placare la furiosa lite, di essere stato avvicinato da due donne per strada che lo hanno portato in una casa per un'orgia

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ha assunto droga e alcol per poi fare sesso di gruppo con altre persone. Poi, una volta rincasato, ha litigato furiosamente con la sua compagna. Protagonista della vicenda un 42enne di Perugia. Il fatto è stato riportato da Leggo.

Secondo quanto riporta la testata, dopo essersi allontanato di casa, l’uomo è sarebbe tornato dopo 4 ore portando con se della sostanza stupefacente. La Polizia di Stato, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuta nell’abitazione del 42enne per placare la furibonda lite tra la coppia, esplosa subito dopo.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno prima parlato con la donna, che ha riferito di aver litigato con il suo compagno, rientrato a casa dopo fatto un’orgia.

I poliziotti hanno poi sentito il 42enne, che ha confermato l'accaduto dicendo di essere stato avvicinato per strada da due donne che l’hanno invitato a una festa nella loro abitazione e, una volta giunti in casa, l’hanno coinvolto in in un rapporto sessuale di gruppo.



Il 42enne ha poi detto che si trovava in stato di alterazione psicomotoria a causa dell’assunzione di alcol e droga e di essere tornato a casa, dove ha scatenato l'ira della compagna.

Come informa Leggo, gli agenti, dopo il racconto, hanno accompagnato l'uomo in Questura per gli accertamenti di rito e lo hanno sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90.