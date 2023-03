Cambiano le etichette degli alimentari: "Spesso buono oltre" al posto della data di scadenza

La svolta anti-spreco dell'Ue sulle etichette degli alimenti

Di: Redazione Sardegna Live

"Spesso buono oltre" è la nuova scritta che potrà comparire sulle confezioni degli alimenti. Non solo, dunque, "da consumarsi preferibilmente entro" accompagnata dalla data di scadenze.

La Commissione europea ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti. Secondo le prime indiscrezioni, tra le novità principali ci sarebbe proprio l’aggiunta della dicitura "spesso buono oltre", che favorirebbe la riduzione dello spreco di cibo indicando ai consumatori come la data stampata sulla confezione sia più un "suggerimento" che un limite tassativo.

Secondo l’esecutivo Ue, "la maggior parte dei consumatori non comprende appieno la distinzione attuale tra le etichette 'da consumare entro', come indicatore di sicurezza, e 'da consumarsi preferibilmente entro', come indicatore di qualità". Per questo la decisione di optare per la formula più diretta "spesso buono oltre".

Secondo l’Ipcc, circa un terzo delle emissioni di gas serra a livello mondiale proviene dai sistemi alimentari. Uno degli obiettivi per tagliare le emissioni consiste proprio nel ridurre lo spreco di cibo.