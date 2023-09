Messina Denaro in coma irreversibile, alimentazione non ancora sospesa

Le condizioni del boss, che ha un tumore al colon al quarto stadio, erano peggiorate nei giorni scorsi

Di: Adnkronos

Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Resta in coma irreversibile il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Fino a questo momento, come si apprende, i medici non hanno ancora sospeso l’alimentazione artificiale del capomafia ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Le condizioni del boss, che ha un tumore al colon al quarto stadio, erano peggiorate nei giorni scorsi da quando non è più riuscito ad alimentarsi autonomamente.

Il 12 settembre scorso erano state sospese le cure e mantenuta solo la terapie per il dolore. La figlia del boss, Lorenza Alagna, che nei mesi scorsi ha chiesto di potere avere il cognome del padre, è all'Aquila in attesa di poterlo vedere.