Migranti. Meloni scrive all'Ue: "Agire immediatamente"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, dopo la vittoria della Schlein alle primarie del Pd.

"Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il Pd "sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora lavoro", ha concluso la premier.