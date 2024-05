Meloni risponde a Schlein in diretta sui social per 'TeleMeloni'

Di: Redazione Sardegna Live

Giorgia Meloni ha risposto, in diretta sui social per gli 'Appunti di Giorgia' , alle dichiarazioni di Elly Schlein: " La segretaria del Pd ha detto di recente che in questo e anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa nella pandemia ma chiedo a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo. Le nostre sono battaglie di libertà Ci dice di cosa parla ma ci dica qualcosa di concreto perché la libertà è stata sempre limitata solo alla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito ”.

" Eccomi qui in una nuova puntata degli 'Appunti di Giorgia' che però ho deciso di ribattezzare 'TeleMeloni' . Perché l'unica 'TeleMeloni' che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata ad occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano ", ha detto Meloni iniziando la diretta.

Parlando dell'Ue, " tra i grandi obiettivi c'è sempre stato quello del sostegno alla natalità e l'assegno unico è uno degli strumenti più efficaci per favorirla. Lo abbiamo mantenuto e ci abbiamo investito 3 miliardi di euro in più. Ve ne parlo perché la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione con motivazioni folli. Se dovessimo dare seguito alle indicazioni dell'Ue la misura sarebbe insostenibile e si presterebbe a diverse truffe Spero che la prossima Commissione abbia un approccio più ragionevole, se non è così daremo battaglia ", ha detto il premier.