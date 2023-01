Masterchef. La triglia di “Bubu” vale la Mistery Box: il giovane cagliaritano vince la sfida

Il 19enne ha vinto la prova con gli ingredienti assegnatigli da Cannavacciuolo: la sua triglia, bufala e zuppetta di scarola è il miglior piatto della masterclass

Di: Giammaria Lavena

Sta andando in onda su Sky la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Dopo le selezioni, 20 degli aspiranti cuochi professionisti sono stati selezionati dai tre giudici – Giorgio Locatelli, Bruono Barbieri e Antonino Cannavacciuolo – e uno di loro sarà il nuovo masterchef italiano. Fra i concorrenti anche il cagliaritano Antonio “Bubu” Gargiulo, di cui vi avevamo raccontato qui. Dopo aver conquistato l’accesso alla classe coi suoi culurgiones, Bubu si sta ritagliando uno spazio da protagonista nel programma.

Nonostante un inizio fra alti e bassi, nel nono episodio del talent show il 19enne sardo si è preso la scena vincendo nella prova della Mistery Box, dove i cuochi sono chiamati a creare un piatto utilizzando gli ingredienti che troveranno sotto la scatola. Stavolta i tre giudici hanno pensato di “suddividersi i concorrenti” in base alle caratteristiche di ognuno di essi: Bubu, per spirito e caratteristiche, è stato riconosciuto come maggiormente vicino allo chef Cannavacciuolo, che ha così fornito gli ingredienti all’aspirante masterchef e ad altri suoi colleghi, che come lui sono stati ritenuti affini al cuoco napoletano.

Animelle, funghi, triglia, finocchio, scarola, melanzane, limoni e mozzarella di bufala sono alcuni degli ingredienti scelti da Cannavacciuolo per il suo gruppo. Un insieme di gusti che il giovane cagliaritano ha saputo mettere insieme creando un piatto di grande eleganza e gusto, presentandosi davanti ai giudici con una triglia, bufala e zuppetta di scarola.

“Oggi hai lavorato in modo pulito e sicuro. Vedo un ragazzo che… voglio”, ha commentato lo chef stellato mostrandosi orgoglioso del lavoro del ragazzo. Il lavoro di Bubu è stato alla fine premiato dai giudici, e il diciannovenne si è aggiudicato la sfida, conquistandosi un importante vantaggio per la prova successiva nella quale, nonostante la mancata “doppietta”, si è classificato secondo grazie al suo piatto presentato in collaborazione con un altro giovane concorrente.

“Oggi premiamo il cuore”, ha commentato ancora Cannavacciuolo prima di annunciare la vittoria di Bubu che, applaudito e abbracciato dai compagni, è parso visibilmente emozionato.