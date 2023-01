Insalata in busta e spinaci surgelati ritirati dal mercato, il Ministero della Salute: “Non consumateli”

I due richiami per rischio chimico e rischio microbiologico

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di due prodotti: l’insalata icebreg a marchio Despar e gli spinaci surgelati con mozzarella e condimento ai formaggi a marchio Decò. La notizia è stata riportata da Fanpage.

Il giorno 26 gennaio è stato ritirato un lotto di insalata in busta a marchio Despar a seguito di un richiamo per rischio microbiologico. Nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero viene menzionata una sospetta "contaminazione biologica".

Il nome del prodotto della Despar oggetto del ritiro è “Cuori di Iceberg”, commercializzato da Despar Italia C.a.r.l., Via Cristoni 82, 40033 Casalecchio di Reno (Bologna). Il lotto di produzione interessato è il seguente: L020 Cod 45302006-0118. Il Ministero invita a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.



Venerdì 27 gennaio, sempre secondo quanto informa Fanpage, sul sito del Ministero è poi pubblicato un altro avviso che riguarda gli spinaci surgelati con mozzarella e condimento ai formaggi a marchio Decò,



Come si legge nell’avviso del Ministero della Salute, il richiamo è avvenuto per la "presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio". Si raccomanda, anche in questo caso, di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.