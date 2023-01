Cagliari Calcio. Sfumano Colley e Radovanovic ma arriva Prelec

Bloccate anche le cessioni. Ad Assemini si ferma Nandez

Di: Redazione Sardegna live

Niente acquisti dalla serie A. Il Cagliari nell'ultima giornata di calciomercato non riesce a portare in Sardegna il difensore Colley della Sampdoria e il centrocampista Radovanovic della Salernitana, inseguiti dalla società per rinforzare la squadra in vista della corsa promozione. Decisivi i rifiuti dei due giocatori, preoccupati evidentemente dalla prospettiva di scendere in B.

Il club rossoblu si accontenta del vice Pavoletti: è Nik Prelec, classe 2001, sloveno, attaccante del WSG Swarovski Tirol, campionato austriaco, e della nazionale Under-21. La punta oggi era a Roma per le visite mediche a Villa Stuart e sarà nei prossimi giorni a disposizione dell'allenatore Ranieri.

Si conclude così, senza colpi clamorosi, il calciomercato invernale del Cagliari. Bloccate anche le cessioni: restano Goldaniga, Viola e Millico. Giocatori accostati nei giorni scorsi ad altri club.

Il Cagliari ha perfezionato anche l'acquisto dell'esterno sinistro dell'Olbia Christian Travaglini: terminerà il campionato in Lega Pro con i galluresi, poi vestirà la maglia rossoblu.