Paura sulla Savona-Torino: crolla un tratto di viadotto sull’A6

Ecco il video dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

E' una frana la causa del crollo di una porzione di viadotto lungo l'autostrada A6 Torino-Savona, tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del viadotto.

Si tratta della cosiddetta "Autostrada dei Fiori", gestita dal Gruppo Gavio.

La frana che ha causato il crollo di una porzione del viadotto sulla A6 è stata ripresa da un elicottero dei vigili del fuoco, impegnati nella ricerca di eventuali auto coinvolte. Nel video si vedono alcuni mezzi - oltre a quelli dei vigili del fuoco - fermi a pochissimi metri dalla zona del crollo: tra questi anche un mezzo pesante.

Il guard rail autostradale ha tenuto da una parte rimanendo sospeso nel vuoto - anche se in alcuni punti si è "accartocciato" - mentre ha ceduto completamente dall'altra.

L'impalcato nel tratto tra i due piloni è caduto di una trentina di metri trascinato via dal cedimento di un costone della collina, franato a causa delle forti piogge di questi giorni. Nel fosso che si è prodotto - profondo non più di una decina di metri - si intravedono alcuni cartelli autostradali rimasti in piedi infissi nell'asfalto, quasi intatti, e degli alberi sdradicati.

E' come se l'impalcato fosse rimasto integro, solo girato su se stesso di 90 gradi. L'altra corsia dell'autostrada, che poggia su altri pilasti posizionati ad alcuni metri dal tratto crollato, è rimasta integra, tanto che nel video si notano delle auto che transitano regolarmente prima che il traffico venisse interrotto per precauzione.