Diciassettenne aggredisce il padre per ottenere soldi per la droga

Da mesi il giovane, con problemi di tossicodipendenza, minacciava e picchiava il genitore

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Da mesi maltrattava il padre per ottenere da lui soldi per procurarsi la droga. Per questo è stato bloccato e allontanato da casa. E' accaduto a un 17enne con problemi di tossicodipendenza, residente nel lodigiano.

Le violenze si protraevano ormai dallo scorso mese di maggio; numerose le violenze fisiche e morali inferte al genitore da parte del ragazzo che, spesso, in preda alla rabbia, danneggiava i mobili di casa e offendeva ripetutamente l'uomo, minacciandolo e picchiandolo. In una delle ultime occasioni, si era reso necessario l’intervento delle volanti per riportare alla calma il giovane. Tali episodi, oltretutto, venivano commessi anche in presenza del fratello più piccolo, anch’egli minore.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Lodi, appresa la notizia, hanno trasmesso le informative all'autorità giudiziaria per i minorenni di Milano che ha subito provveduto ad emettere, nei confronti del diciasettenne, la misura cautelare del collocamento in comunità.