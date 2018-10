Lotta al bullismo

Studente denunciato ed espulso

Di: Redazione Sardegna Live

Durante lo scorso anno scolastico, un sedicenne ha minacciato ripetutamente il proprio insegnante, spalleggiato da un altro compagno, sino a far filmare col telefonino da un terzo la scena di come l’insegnante veniva maltrattato, per farla poi inviare e “girare” tramite WhatsApp. Le immagini erano in poco tempo divenute virali, spingendo il professore “bullizzato” a sporgere denuncia alla procura della Repubblica dei minori di Venezia.

Ora il bullo 16enne è stato espulso dall’Istituto Tecnico Professionale Lampertico e un compagno di classe sospeso.

Il giovane espulso dal preside però rischia anche una denuncia per violenza privata e interruzione di pubblico servizio (come il compagno sospeso che lo ha spalleggiato) ed è stato segnalato ai Servizi sociali affinché venga inserito nel progetto “Fuori scuola” per tentare un recupero scolastico.