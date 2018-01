Treno deraglia alle porte di Milano: tre morti e dieci feriti

Diverse le persone ancora incastrate tra le lamiere

Di: Redazione

E’ di dieci feriti gravi, due morti e un centinaio di feriti lievi il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto questa mattina tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano, dove un treno di pendolari delle ferrovie Trenord è deragliato. E' successo alle ore 7.

Diverse le persone ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni.

Il convoglio era partito da Cremona ed era diretto a Milano Piazza Garibaldi.

ORE 10:05 - Si aggrava il numero delle vittime che sale a tre.

LE CAUSE - Il questore di Milano Marcello Cardona: "Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti per chiarire il quadro". L'ipotesi che si sta facendo largo è che si sia trattato di un problema allo scambio.