Turchia, malore per Erdogan in diretta tv

Il leader turco ha dovuto cancellare l'agenda per un "lieve malore"

Di: Adnkronos

Istanbul, 26 apr. (Adnkronos/Dpa) - Annullati tutti gli appuntamenti odierni della campagna elettorale di Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco ha dovuto cancellare l'agenda per un "lieve malore". "Oggi mi riposerò a casa, come mi hanno consigliato i medici", ha twittato Erdogan, citando i problemi di salute di ieri. Il presidente promette di tornare in campo domani in vista delle elezioni presidenziali del 14 maggio.

Per oggi aveva in programma tre appuntamenti in altrettante province della Turchia. Ieri sera ha dovuto interrompere brevemente un'intervista televisiva in diretta a causa di quelli che ha poi descritto come problemi di stomaco. I telespettatori che seguivano Kanal 7 si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate dopo che il 69enne leader turco non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali.

Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravano Erdogan e l'intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare "Oh no!". Poi ancora il leader turco ha ripreso e concluso l'intervista, affermando appunto che l'intensità della campagna elettorale gli ha provocato "gravi" problemi di stomaco.

Su Twitter Erdogan ha scritto di un "piccolo inconveniente dovuto" al suo "intenso lavoro". Ed ha precisato che "il vice presidente Fuat Oktay parteciperà agli appuntamenti in programma per oggi". Il leader turco, al potere dal 2003, ha ringraziato quindi tutti per gli auguri di pronta guarigione ricevuti. "Se Dio vorrà, domani continueremo con la nostra agenda", ha aggiunto dopo aver comunicato di non poter partecipare ai comizi in programma per oggi.

Al presidente turco sono arrivati anche gli auguri di pronta guarigione di Kemal Kilicdaroglu. "I miei migliori auguri", ha twittato Kilicdaroglu, leader del Chp, candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in Turchia alle quali si presenta come principale avversario di Erdogan.