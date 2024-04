Serie A, malore in campo per Ndicka: Udinese-Roma sospesa

Il difensore ivoriano si è accasciato al minuto 72 della partita ed è stato portato via in barella

Di: Redazione Sardegna Live, foto IlRomanista.eu

Partita Udinese-Roma sospesa al minuto 72. Il calciatore 24enne Evan Ndicka, dopo aver avvertito un problema al petto, si è accasciato ed è stato portato via dal campo in barella.

Lo choc e l'incertezza sulle sue condizioni consigliano ai giallorossi di chiedere la sospensione della gara sul risultato di 1-1. L'Udinese si adegua e lo sportivo pubblico friulano applaude dopo una partita senza troppi lampi, che verrà recuperata con lo svolgimento degli ultimi minuti.



Il difensore ivoriano giallorosso si trova ora in ospedale per accertamenti, non è in pericolo di vita ed è sempre stato cosciente.