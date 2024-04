Malore in campo: il 26enne Mattia Giani muore in ospedale

Si era accasciato al suolo, colto da arresto cardiaco. Nella notte è morto in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

È morto all'ospedale di Careggi Mattia Giani, il 26enne giocatore del Castelfiorentino che ieri ha accusato un malore in campo durante la partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto Campi. Da subito le sue condizioni sono apparse disperate, e alla fine è arrivata la triste notizia.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, in un post su Facebook. Giani è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio e ha perso i sensi dopo essersi accasciato sul prato dello stadio di Campi Bisenzio.

"Mi giunge purtroppo una terribile notizia. Mattia non ce l'ha fatta - ha scritto il primo cittadino sui social -. In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace".

Subito soccorso da uno dei membri dello staff del Castelfiorentino che gli ha praticato il massaggio cardiaco, è stato poi soccorso da sanitari del 118 giunti sul posto. Trasportato al policlinico fiorentino in codice rosso si è spento nella notte, dopo poche ore di ricovero.