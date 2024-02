Entra in linea Moby Legacy tra Livorno e Olbia

Per il viaggio inaugurale di oggi fra Livorno e Olbia, Moby e Tirrenia offrono uno sconto straordinario del 17% ai passeggeri

Di: Adnkronos

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Moby Legacy, che con la gemella Moby Fantasy ha rivoluzionato il modo di navigare in Italia e che fra Livorno e Olbia offre ai suoi passeggeri un viaggio con il traghetto più grande e green del mondo con standard da nave da crociera e servizi di bordo unici, ora rivoluziona anche le tariffe dell’estate. Per festeggiare l’ingresso in linea di Legacy e il suo viaggio inaugurale di oggi fra Livorno e Olbia, infatti, Moby e Tirrenia offrono uno sconto straordinario del 17 per cento per passeggeri, auto e sistemazioni di chi prenoterà un viaggio oggi e domani per le partenze di Moby per Sardegna, Corsica e Isola d’Elba e per quelle di Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa effettuate da oggi a fine anno.

Lo stesso sconto del 17 per cento per chi prenota oggi o domani sarà riservato anche ai passeggeri che effettueranno un viaggio Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, sempre fatta salva la disponibilità di posti riservati all’iniziativa. Lo sconto sarà applicato sulla tariffa ordinaria dei passeggeri e/o autovetture e/o sistemazioni al netto di tasse e diritti e ovviamente è riservato anche ai passeggeri che viaggiano senza auto o senza cabina e poltrona ed è cumulabile con tutte le altre offerte speciali Moby e Tirrenia.

Così tutta la flotta Moby e Tirrenia, che con l’ingresso in linea di Fantasy prima e di Legacy oggi avrà un positivo “effetto domino” su tutte le destinazioni, con navi più nuove e capienti, festeggia l’ultima arrivata. Parte la nave più grande, la più bella, la più green al mondo e arriva anche lo sconto, un 17 da non dimenticare.