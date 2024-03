Incidente, code e tamponamenti a catena nel Nuorese: due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 131 DCN, nel Nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale si è verificato questa mattina verso le 10:00 al km 47 della statale 131 DCN dove un'autovettura, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalle intense piogge, mentre procedeva in direzione di Nuoro ha sbandato andando a sbattere contro il guardrail.

La conducente, soccorsa dagli operatori del 118 e dai Vigili del fuoco, è stata accompagnata all'ospedale di Nuoro non in gravi condizioni.

Questo primo incidente ha causato lunghe code dalle quali sono scaturiti diversi tamponamenti a catena e il trasferimento di un secondo automobilista prontamente soccorso e trasferito al San Francesco.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza delle auto e della sede stradale. Sul posto erano presenti anche gli uomini della Polizia stradale per i rilievi di legge e gli operatori ANAS per il ripristino delle condizioni di viabilità.