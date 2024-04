Brescia. Scontro auto-moto, muore 60enne originario di Sorso

Giuseppe Romano è morto sul colpo

Di: Redazione Sardegna Live; fonte foto Facebook

Ieri 16 aprile, a Ghedi (in provincia di Brescia) nella strada provinciale 66, ha perso la vita il motociclista Giuseppe Romano, 60 anni, originario di Sorso. L’uomo, morto sul colpo dopo lo scontro con un’auto, viveva da anni a Ghedi dove era impiegato come guardia giurata.

Inutile l’intervento dei soccorritori che arrivati sul luogo dell’incidente con un’automedica, un’auto infermieristica e l’ambulanza non hanno potuto rianimare l’uomo.

Secondo i primi rilievi della polizia stradale, per lui sarebbe stata fatale l’inversione di un’automobilista in coda che non si sarebbe accorto dell’arrivo del motociclista.