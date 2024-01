Sant’Antioco: malore sulla nave da crociera, passeggero soccorso

La Guardia Costiera di Cagliari ha soccorso un passeggero di una nave da crociera

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di oggi la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un'operazione di evacuazione medica a favore di un passeggero di una nave da crociera in navigazione ad ovest delle coste sarde, attraverso l'impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu e della motovedetta di Circomare Sant'Antioco M/V CP 812.

L'operazione ha avuto inizio alle ore 06:00 del mattino quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto comunicazione dalla Centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – che la nave da crociera “Costa Smeralda” , proveniente da Maiorca e diretta a Palermo, in navigazione a circa 80 miglia nautiche ad ovest di Sant'Antioco , richiedeva immediata assistenza per un passeggero con problemi cardiaci .

Considerata la gravità dell'emergenza e la necessità di un'evacuazione medica immediata, è stato disposto l'impiego di un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu , velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che non consentono l'appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, e si inviava in zona anche la M/V CP 812 di Circomare Sant'Antioco, mentre nel frattempo la “Costa Smeralda” è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d 'intervento.

Giunto sulla verticale della nave, ha proceduto al recupero e all'evacuazione medica del passeggero, per poi dirigere verso l'ospedale Sirai di Carbonia e affidare l'infortunato alle cure del personale medico, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.

L'operazione di soccorso, impegnativa per le particolari condizioni operative in cui si è svolta, si è conclusa con l'atterraggio dell'elicottero della Guardia Costiera alla base di Decimomannu.