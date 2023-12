Incendio a Sassari: palazzina evacuata, cinque persone intossicate

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Sassari, dove dove le fiamme hanno avvolto una palazzina di 5 piani

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina dalle ore 11 circa a Sassari: dovuto squadre insieme ad alcune unità di supporto si sono recate in via Addis dove le fiamme hanno avvolto una palazzina di 5 piani, che non avrebbero subito danni strutturali. generale posto nell'andronequadro elettricopartito dal . Il rogo potrebbe essere

Il denso fumo prodotto dall'incendio ha invaso il vano scala. I soccorritori hanno evacuato l'edificio. Cinque persone, tra cui due 20enni, sono state trasportate dal personale sanitario al pronto soccorso a causa di un'intossicazione per i fumi inalati. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.

In totale sul posto hanno operato 16 unità con l'ausilio di 7 mezzi tra i quali due autopompe e un'autoscala. Le operazioni di evacuazione degli occupanti della struttura hanno coinvolto 32 persone, due delle quali con problemi di deambulazione, che sono state soccorse dalle prime unità dei pompieri arrivo.