Frana sulla SP 49 a Bosa: massi sulla carreggiata, intervengono i Vigili del fuoco

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco di Oristano a causa di una frana che ha interessato la sede stradale, sulla SP 49 a Bosa .

La squadra del competente distaccamento di Macomer era già impegnata in un altro evento e sul posto è accorsa la Squadra del distaccamento di Cuglieri, intervenuta per la messa in sicurezza dell'area coinvolta .

Il funzionario di guardia è arrivato dalla sede centrale ha fatto le opportune verifiche di stabilità della parete in arrivo al rilascio .

Sul posto erano presenti anche la Polizia locale e il personale dell'Anas, che ha ripristinato la sede stradale per poi riaprirla al transito.

Non risultano persone o mezzi coinvolti .