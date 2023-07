Folle inseguimento ripreso con i telefonini per le vie del centro a Sassari: una denuncia

Il fuggitivo era scappato per le vie cittadine, percorrendone anche alcune contromano e attraversando il centro di Piazza d’Italia

Di: Arianna Zedda

Un uomo è stato denunciato per resistenza al Pubblico Ufficiale e sanzionato a Sassari dopo che, nella serata del 28 maggio scorso, una pattuglia della Polizia Stradale gli aveva intimato l'alt mentre era alla guida di un'auto che procedeva con andatura incerta in via Asproni e lui non si era fermato .

Il conducente era scappato per le vie cittadine , percorrendone anche alcuni contromano e attraversando il centro di Piazza d'Italia, dove alcuni passanti si erano visti costretti a spostarsi per non essere travolti dal mezzo.

L'inseguimento si era protratto per diversi minuti sino a quando l'uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce dopo aver imboccato un vicolo del centro storico e l'episodio era stato ripreso da alcuni cittadini e postato sui social, diventando virale dopo alcuni minuti.

La successiva attività investigativa ha permesso di identificare il fuggitivo, che è risultato essere sprovvisto di patente di guida.