Guidava ubriaca contromano sulla 131, Polizia blocca la folle corsa

Nei guai una giovane, denunciata per guida in stato d’ebbrezza

Di: Redazione Sardegna Live

La notte scorsa una pattuglia della Polizia Stradale di Nuoro mentre stava effettuando un normale servizio di controllo delle strade è riuscita a scongiurare l’ennesimo incidente per guida in stato di ebrezza.

Verso le 2 nel percorrere la SS 131 Carlo Felice, esattamente al Km 180+200 direzione Nord, gli agenti hanno notato delle luci di una macchina che stava procedendo contromano. Gli agenti hanno cercato di segnalare la loro presenza sia con i fari sia con il lampeggiante in dotazione alla vettura di servizio, ma l’auto ha continuato inarrestabile la sua marcia in direzione della pattuglia. A quel punto gli agenti hanno deciso di posizionare la loro auto di traverso rispetto alla sede stradale ed uscendo dal veicolo prima dell’impatto sono riusciti ad arrestare la folle corsa dell’auto che ha impatto violentemente contro il mezzo di servizio.

Si è così riusciti ad evitare che altre auto, che stavano giungendo in quel momento, venissero coinvolte in gravi incidenti. Sia la conducente dell’auto, una giovane donna residente nella provincia di Cagliari, che gli agenti di Polizia non hanno riportato lesioni. La giovane ha ammesso di aver fatto uso di sostanze alcoliche. Sottoposta alla prova etilometrica, gli agenti hanno accertato che effettivamente il tasso alcolemico era superiore alla norma. La donna è stata denunciata per guida in stato d’ebrezza, con ritiro della patente di guida.