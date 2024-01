Tutelasinistristradali.it: il portale per la tutela dei danneggiati

E' sempre bene avere al proprio fianco un avvocato esperto

Di: Redazione

Nel caso in cui si venga coinvolti in un sinistro stradale, oppure quando se ne causa uno, è sempre bene avere al proprio fianco un avvocato esperto, specializzato nel settore degli incidenti e dell’infortunistica stradale.

Lo studio legale dell’avv. Riccardo Martucci opera nel settore da oltre 15 anni ed assiste le vittime e i loro familiari nell’ottenere il risarcimento dei danni dovuti, senza chiedere anticipazioni di spese.

Quando e come mettersi in contatto con lo studio

Mettersi in contatto con il suo studio è molto semplice, basta visitare il sito web tutelasinistristradali.it dell’avvocato Riccardo Martucci. In questo è possibile trovare tutti i contatti e le spiegazioni sulle modalità per ricevere assistenza legale qualora sia necessario. Lo studio offre consulenze legali altamente professionali per le questioni più disparate, ad esempio in caso di vittime di sinistri stradali che hanno avuto gravi ripercussioni, anche irreversibili, a causa di un incidente stradale, in caso di danni post risarcimento (ovvero per i danni a decorso occulto e non facilmente prevedibile), oppure per i pedoni che sono stati investiti da veicoli.

È possibile rivolgersi allo studio anche nel caso in cui si è coinvolti in un sinistro andando oppure tornando dal lavoro. In questo caso, infatti, è possibile chiedere il risarcimento danni all’INAIL e alla compagnia responsabile e l’assistenza legale di un esperto è sempre preferibile.

Perché conviene rivolgersi a un avvocato

Come già detto, in caso di sinistri, sia semplici che complessi, è sempre un bene rivolgersi a un avvocato specializzato nel settore dei sinistri. In questo modo infatti è possibile ottenere il massimo grado di tutela delle ragioni dei soggetti danneggiati. Questo perché questa figura segue, passo per passo, non solo la fase (molto delicata) preliminare della denuncia ma anche quelle successive, al fine di garantire la massimizzazione del risarcimento del danno dovuto.

In sintesi, uno studio legale specializzato come quello dell’avvocato Martucci offre anni di esperienza in tutte le fasi concernenti la ricostruzione della dinamica dei sinistri, come la valutazione commerciale dei mezzi coinvolti, gli accertamenti medico legali conseguenti alle lesioni, le qualificazioni e le quantificazioni delle micro e macro lesioni, le singole voci di danno derivanti alle vittime (sia dirette che indirette) e la fase liquidativa, con la valutazione delle proposte di liquidazione in riferimento al maggior o minor risultato conseguibile.

Il portale per la tutela dei danneggiati dai sinistri stradali

Infine, è bene sapere che, dopo un sinistro, affrontare tutte le complessità legali e burocratiche non è affatto semplice. Pertanto, poter fare affidamento su un avvocato esperto in sinistri stradali è di cruciale importanza per garantire i propri diritti.

Il portale per la tutela dei danneggiati preso in esame è specializzato proprio nel fornire un supporto tecnico a tutti coloro che si trovano ad affrontare le conseguenze derivanti da un sinistro stradale.

Sia nel caso in cui si tratti di un piccolo incidente, sia in caso di situazioni gravi, lo studio mette a disposizione dei clienti i propri servizi e la propria professionalità.