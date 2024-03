Logo efficace: le dritte per realizzarlo

Disegna un logo semplice ma non banale

Di: Redazione

Ciascuna azienda deve vendere un’idea prima ancora dei prodotti o dei servizi, e per farlo ha bisogno di programmare una strategia di marketing perfettamente funzionale. Per farsi pubblicità occorre avvalersi dell’aiuto di tantissimi elementi, tra cui quelli grafici. L’estetica di una qualunque impresa è fondamentale per cercare di instaurarsi nell’immaginario collettivo attraverso una semplice ma efficace immagine. Nel tempo i colori possono essere associati all’azienda, così come il suo logo può aiutare i clienti a comprendere sin da subito quali valori vengono espressi dall’attività commerciale.

Un logo efficace è un elemento chiave per la comunicazione visiva di un'azienda in quanto, oltre a rappresentarne l'identità e i valori, ha diverse funzioni e utilizzi. Innanzitutto, è il simbolo distintivo che consente ai consumatori di riconoscere facilmente il marchio e di identificarlo tra la concorrenza. Può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali di marketing, come siti web, brochure, volantini e annunci pubblicitari, per aumentare la visibilità del marchio ma anche per l'abbigliamento personalizzato per le aziende (siti specializzati come Fullgadgets.com forniscono una vasta gamma di opzioni in questo senso), stampandolo su magliette, polo, felpe o cappellini indossati dai dipendenti durante eventi aziendali, fiere commerciali o semplicemente sul posto di lavoro. Data l’importanza del logo per un’azienda: ecco le dritte per realizzarlo in maniera efficace.

In fase di disegno bisogna essere bravi a comporre un logo semplice ma non banale, con uno o più elementi visivi che vi consentano di creare un’immagine facilmente riconoscibile e identificabile per chiunque. Da evitare decorazioni superflue e forme aggiuntive se non hanno una reale giustificazione: “less is more”! Occhio al pericolo banalità, poiché se un’azienda vende occhiali sarebbe piuttosto riduttivo disegnare un logo a forma di occhiali.

Il logo deve essere appropriato

Nel momento in cui si deve creare un logo da zero è importante studiare l’azienda per la quale c’è questa esigenza. Un logo efficace deve essere coerente con quanto trasmesso abitualmente dall’impresa di riferimento, ma anche con ciò che vende oppure offre al pubblico. Attenzione al tono, dato che sarebbe piuttosto spiacevole disegnare un logo ironico per un medico o un avvocato, ad esempio.

Racconta una storia tramite il logo

Uno dei compiti fondamentali di un logo efficace è quello di raccontare una storia. Non ci si deve limitare a disegnare un bel logo, bensì si ha il dovere di esprimere chi è l’azienda e cosa fa, centrando il punto senza troppo giri e con creatività. Da ciò se ne deduce la difficoltà nel riuscire a generare un logo perfetto, ma a tal proposito forniamo un esempio: il logo di Amazon mostra una freccia che va dalla A alla Z, e racconta che sull’omonima piattaforma è possibile acquistare davvero di tutto.

Crea un logo versatile e facilmente adattabile

Siccome il logo di un’azienda deve essere potenzialmente stampato su un biglietto da visita, su degli indumenti personalizzati, su un telone e così via, è fondamentale disegnarne uno che risulti essere versatile e facilmente adattabile. In questa fase si consiglia di fare molte prove per assicurarsi che il logo non ci perda - in nessun caso - in termini di visibilità, di credibilità e di risoluzione. Bisogna, dunque, riflettere in anticipo sugli usi che verranno effettuati del disegno, chiedendosi dove finirà, se su carta o se esclusivamente su uno schermo. Infine, è meglio comporre più versioni dello stesso logo per prendere la decisione finale facendo un’attenta valutazione.

Un logo efficace deve distinguersi

Il logo ha il dovere di distinguersi dalla concorrenza, e il pubblico deve avere l’opportunità di identificare subito di quale azienda si tratta, sulla base della storia raccontata, di una forma particolare, di un mix di colori o di una scritta posizionata in un certo modo. Un logo efficace, insomma, non deve risultare un qualcosa di già visto. Il suggerimento è di cominciare a lavorare su un progetto in bianco e nero, e da lì si parte per prendere ispirazione per le varie decorazioni da inserire e per l’estetica complessiva.