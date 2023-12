Tv OLED: la nuova generazione di televisori dalle immagini nitide e super reali

Ma cosa si può fare per rendere più speciale e coinvolgente l’esperienza di visione?

Di: Redazione

Film, cartoni animati e documentari intrattengono la famiglia quando fuori il tempo non permette di uscire; allo stesso modo, anche le competizioni sportive, come le partite di calcio, che allietano la serata dei più appassionati di sport. Questo e molto altro ancora compongono l’intrattenimento della tv, un elettrodomestico che non può mancare nelle nostre case. Ma cosa si può fare per rendere più speciale e coinvolgente l’esperienza di visione?

Se si ha la possibilità di fare un investimento per la casa, rendendola un ambiente dove trascorrere piacevolmente il tempo libero, si può optare per l’acquisto di un dispositivo con una tecnologia davvero ambita: stiamo parlando dei tv oled. Si tratta di un televisore unico per qualità delle immagini, in grado di offrire un’esperienza visiva simile a quella del cinema.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio in cosa consiste la sofisticata tecnologia alla base dei tv oled, televisori dalle alte performance di immagini e di qualità del suono, nonché caratterizzati da un design elegante a prova di una casa chic e funzionale.

Caratteristiche tecniche del tv oled

La tv è una fedele compagna di vita quotidiana: consente di tenersi aggiornati con le notizie dal mondo, nonché di apprezzare un film o una serie tv appassionante. Perché tutto questo aumenti di qualità, in termini di esperienza visiva, si può optare per l’acquisto di un tv oled. Si tratta di un televisore di qualità superiore, in grado di offrire scene di eccezionale realismo.

Più nello specifico, il suddetto dispositivo conta su una sofisticata tecnologia a pannelli sottilissimi e posti dietro lo schermo, che trasformano l’energia elettrica in una potente fonte luminosa e ben distribuita sulla superficie del display. Grazie a questo meccanismo, i colori risultano vividi, i contrasti cromatici pieni e suggestivi, mentre la tavolozza dei colori raggiunge oltre un miliardo di sfumature, per offrire agli spettatori un’esperienza super reale.

Con una tecnologia di questo livello, è possibile anche apprezzare la massima qualità di grafica di un videogame: che si tratti di un gioco d’azione –di gran voga fra gli appassionati di gaming – piuttosto che un picchiaduro di ultima generazione o altro genere di videogioco, i giocatori non possono che trascorrere il loro tempo libero all’insegna di un intrattenimento di alta qualità.

Ma non è tutto, se si pensa alla velocità con cui si aggiornano i fotogrammi sullo schermo, con tempi di latenza ridotti al minimo, per un risultato di eccezionale coinvolgimento. La qualità non esclude l’aspetto del suono: le fonti sonore provengono da ogni punto dello schermo, ogni pixel trasuda energia in termini di luce e di sound, e lo spettatore non può che sentirsi parte della scena.

Altre curiosità sui tv oled

La potenza del tv oled è insita anche nelle sue dimensioni, che vanno generalmente dai 44 agli 80 pollici; inoltre i bordi sono ridotti al minino e il tutto viene esaltato da un design minimal che non distoglie l’attenzione dalle scene.

Questo genere di dispositivo solitamente è anche uno smart tv, ossia in grado di interagire con il wi-fi di casa e di estendere l’offerta dell’intrattenimento a quelle che sono le moderne piattaforme on demand.

Un’altra caratteristica del tv oled è il suo design ultrapiatto, che gli consente di essere posizionato a parete come un quadro, risultando discreto e donando all’ambiente un tocco di eleganza moderna. In virtù del suo bagaglio di tecnologia, questo televisore ha dei prezzi elevati. Tuttavia, se si ragiona a lungo termine, questo dispositivo consuma pochissima energia, permettendo così di recuperare nel tempo i soldi della spesa iniziale.