Marketing turistico: una guida per principianti

Per rimanere competitivi, gli operatori del settore devono conoscere i modi migliori per utilizzare nuovi canali online.

Di: Redazione

Nell'attuale industria turistica, le aziende riscontrano molte difficoltà nell'affrontare il mondo del marketing digitale e della gestione online. L'ingresso nel mercato dei viaggi richiede una sfida costante per combattere i metodi tradizionali di vendere esperienze turistiche attraverso mezzi come la radio, la televisione e altri canali di pubblicità tradizionali.

Per rimanere competitivi, gli operatori del settore devono conoscere i modi migliori per utilizzare nuovi canali online. Devono comunicare in modo creativo e vario, secondo le diverse caratteristiche dei mezzi digitali che utilizzano. In breve, bisogna creare una strategia di comunicazione turistica ben articolata.

Alcuni consigli standard sono ampiamente conosciuti nel campo del marketing turistico. Altri sono meno noti, e consentono di scegliere la strategia più appropriata per le proprie esigenze di promozione, per la propria struttura o destinazione turistica. Vediamo insieme come sfruttare queste conoscenze!

Come strutturare il marketing turistico

Se sei un imprenditore nel settore del turismo, è probabile che ti ponga spesso domande su come creare una strategia di marketing turistico vincente. Attraverso questa guida, vedremo un nuovo approccio alla promozione turistica. L'obiettivo è quello di farti stabilire chiaramente gli standard da raggiungere e trovare il percorso migliore per realizzarli.

Identifica il tuo target

La prima tappa verso la creazione di una strategia di marketing turistico efficace consiste nell'identificare il tuo target di riferimento. Non puoi aspettarti di raggiungere tutti, altrimenti il tuo messaggio risulterebbe ambiguo e poco efficace. È fondamentale invece definire chiaramente il profilo del tuo visitatore ideale, cioè le persone che desideri attirare nella tua località o struttura turistica.

Definendo la tua "buyer persona" (il target a cui indirizzi la tua comunicazione), prendi in considerazione sia le caratteristiche demografiche che altri dettagli rilevanti che potrebbero influenzare la tua strategia di marketing:

Età

Reddito

Professione

Paese di provenienza

Interessi

Desideri/Esigenze

Obiettivi

La creazione della buyer persona è un passaggio cruciale che non può essere tralasciato. Se non definisci in modo preciso il tuo target, rischi di rendere inefficace ogni aspetto del tuo mix di marketing.

Definisci i tuoi obiettivi

Inizia il tuo percorso di marketing delineando gli obiettivi che vuoi raggiungere attraverso le tue attività. Potresti puntare a risultati semplici, come un aumento delle visite o delle entrate generate. Inizialmente, fissa una lista di elementi che desideri realizzare. Successivamente, utilizza le seguenti domande per perfezionare i tuoi obiettivi:

I tuoi obiettivi sono sufficientemente specifici? Se vuoi "aumentare il numero di visitatori", come puoi rendere questo obiettivo più preciso? Aggiungi maggiori dettagli basati sul tuo target di riferimento, come famiglie, coppie, giovani professionisti o altri segmenti della tua buyer persona. Ad esempio, potresti puntare a "aumentare del 20% il turismo familiare".

Come puoi raggiungere questi obiettivi? Non è ancora il momento di definire esattamente le azioni da intraprendere, ma assicurati di non stabilire obiettivi impossibili. Puoi stilare un elenco di azioni da mettere in atto? Se è così, il tuo obiettivo è perseguibile. Altrimenti, rendilo ancora più specifico. Ad esempio, se vuoi incrementare l'afflusso turistico, potresti optare per:

Annunci targetizzati su Facebook

Annunci su pubblicazioni locali

Annunci con Google Adwords

Campagne di web marketing turistico

La creazione di un elenco di azioni concrete conferma la fattibilità degli obiettivi che hai stabilito e ti consente di raggiungerli in modo più semplice e veloce.

Mantieni il contatto attraverso l’email marketing e l'SMS marketing

Leggendo i vantaggi dell'SMS Marketing e dell'email marketing, è chiaro come siano entrambi strumenti efficaci per promuovere la propria attività a costi limitati. Nonostante le email o gli SMS siano spesso considerati obsoleti in termini di pubblicità e marketing, possono risultare sorprendentemente efficaci se vengono utilizzati per condividere contenuti utili, promozioni e informazioni sulle destinazioni preferite per le vacanze e le festività.

Una volta che avrai creato un database di clienti registrati per la tua attività digitale, diventerà estremamente importante condividere raccomandazioni e informazioni rilevanti, come ad esempio "le migliori città per...", "i ristoranti migliori a..." o "i 10 luoghi da visitare assolutamente...". Questi sono solo alcuni esempi di contenuti che possono essere inseriti in brevi email o SMS che i clienti apprezzeranno come dei veri e propri regali commerciali, spingendoli poi verso un'azione specifica.

Tuttavia, è fondamentale utilizzare con attenzione l'email e gli SMS come strumento di contatto diretto con i clienti per fini commerciali, evitando di arrecare loro fastidi o invadere la loro privacy. Man mano che il tuo database e il numero di abbonati cresceranno nel tempo, sarà opportuno implementare strategie pubblicitarie o promozionali per migliorare ulteriormente questo canale di comunicazione con l'obiettivo di aumentare la fedeltà dei clienti e consolidare la tua presenza sul mercato.

Scegli le risorse giuste

Dopo aver delineato il target della tua strategia di marketing turistico e gli obiettivi che intendi raggiungere, è il momento di esaminare le risorse che puoi utilizzare:

Sito web ottimizzato: per sfruttare la tua presenza online, utilizza un tono adeguato al tuo pubblico di riferimento e parole che evidenzino i benefici che i visitatori possono ottenere. In questo modo, creerai un'immagine che li farà sentire come se fossero già sul tuo sito. Inoltre, raccogli informazioni di contatto attraverso gli elementi call-to-action, come materiale scaricabile a fronte dell'iscrizione alla newsletter. Questi dati ti permetteranno di fornire materiale in futuro.

Social media e pubblicità a pagamento: se i contenuti che condividi su un determinato social network hanno un buon coinvolgimento, quella sarà la piattaforma su cui investire in annunci. Inoltre, esamina i report delle pubblicità a pagamento sulle varie piattaforme e investi dove ottieni i migliori risultati.

Punti di forza e punti deboli: evidenzia le qualità che rendono unica l'offerta che proponi ai tuoi visitatori rispetto ai competitor. Stila una lista che elenchi tali punti di forza e faccia percepire ai tuoi utenti il valore del tuo prodotto o servizio. Infine, individua i tuoi punti deboli e cerca di colmare eventuali lacune.

In questo modo, potrai sviluppare una strategia di marketing turistico mirata ed efficace, che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi in modo più rapido e con maggiore probabilità di successo.

Individua le tue tattiche

Dopo aver stabilito gli obiettivi, è il momento di individuare le tattiche per raggiungerli. Di seguito sono riportati alcuni esempi:

Utilizza Facebook: il marketing turistico si presta particolarmente bene a catturare l'attenzione degli utenti su questa piattaforma. Puoi ottenere ottimi risultati con annunci sponsorizzati su Facebook, che ti aiuteranno ad acquisire nuovi clienti. Assicurati di concentrarti sul targeting corretto degli annunci, in modo da raggiungere il tuo acquirente ideale. Esamina attentamente i risultati di ogni campagna e utilizza il retargeting per rivolgerti a persone che hanno già visitato il tuo sito web.

Sfrutta l'Inbound Marketing: il cosiddetto "Content Marketing" ha l'obiettivo di fornire informazioni utili e guidare il traffico verso il tuo sito web. Crea contenuti di alta qualità sul tuo sito o sul blog aziendale, che siano interessanti e utili per il tuo pubblico di riferimento. Questo ti aiuterà ad aumentare la visibilità del tuo brand e ad attrarre potenziali clienti.

Questi sono solo alcuni esempi di tattiche che puoi utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi. L'importante è adattarle alle caratteristiche del tuo business e del tuo pubblico di riferimento, in modo da massimizzare i risultati della tua strategia.