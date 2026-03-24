Scende il tasso di approvazione per Donald Trump, che tocca il livello più basso da quando è tornato alla Casa Bianca. A pesare sul consenso, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos condotto nell’arco di quattro giorni, sono soprattutto l’aumento dei prezzi della benzina e le critiche diffuse per la guerra contro l’Iran.

L’indagine rileva che solo il 36% degli americani approva l’operato del presidente, in calo rispetto al 40% registrato appena una settimana prima. Un segnale di flessione significativo, che si accompagna a un giudizio negativo anche sulla gestione economica.

Sul fronte dell’economia, infatti, il livello di approvazione si ferma al 29%, un dato che risulta persino inferiore rispetto a quello registrato durante la presidenza di Joe Biden.

Il calo complessivo evidenzia quindi una fase di difficoltà per Trump, con il consenso che risente sia delle tensioni internazionali sia dell’impatto dei costi energetici sulla vita quotidiana degli americani.