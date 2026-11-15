Il caos nei cieli statunitensi prosegue anche nella giornata di sabato, con migliaia di voli cancellati e ritardi che coinvolgono le principali compagnie aeree. Secondo i dati diffusi da FlightAware, la piattaforma che monitora il traffico aereo, alle 21:30 locali di sabato (le 3:30 di domenica in Italia) risultavano già soppressi 6.467 voli nazionali, in arrivo o in partenza dagli Stati Uniti. Altri 760 erano stati cancellati in vista della giornata di oggi.

La situazione arriva dopo il venerdì segnato dal blocco del trasporto aereo durato quasi cinque ore, disposto dalla Federal Aviation Administration (Faa) a causa di problemi alle comunicazioni. In quella giornata le cancellazioni avevano raggiunto quota 9.202.

Pesante anche il bilancio dei ritardi: sabato oltre 7.700 voli hanno subito disservizi, mentre per oggi ne sono già previsti circa 200. Le ripercussioni hanno interessato anche i principali vettori americani. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Delta Air Lines ha cancellato il 26% dei propri voli, la percentuale sale al 42% per American Airlines, mentre United Airlines ha soppresso il 26% dei collegamenti.