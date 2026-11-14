È stato revocato il blocco dei voli disposto su scala nazionale negli Stati Uniti dopo i problemi tecnici riscontrati nei sistemi di telecomunicazione della Federal Aviation Administration (Faa). La sospensione aveva riguardato anche tutti i collegamenti aerei diretti negli Usa dagli Stati membri di Eurocontrol, su richiesta dell'autorità americana.

Secondo quanto riferito dal New York Times, la Faa ha comunicato la fine delle restrizioni ai controllori di volo. L'interruzione avrebbe avuto origine da un malfunzionamento delle infrastrutture tecnologiche, considerate ormai obsolete.

Il presidente Donald Trump, secondo quanto riportato da Fox News, ha escluso che dalle verifiche siano emersi elementi riconducibili a un attacco informatico o all'intelligenza artificiale. Anche il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha dichiarato che non ci sono indicazioni di un attacco cyber: «Non c'è mai stata alcuna vita a rischio. Non c'erano voli a rischio».

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha individuato tra le cause del blocco il sovraccarico di dati di «switch e router davvero intasati di dati», chiedendo al Congresso 50 miliardi di dollari per ammodernare le infrastrutture. Nel corso del briefing ha parlato di «decine di migliaia di passeggeri bloccati» e non ha escluso il rischio che problemi analoghi possano ripetersi.