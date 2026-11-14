Si erano smarrite sul versante occidentale di Cuglieri, nei pressi delle cascate di Capo Nieddu, riuscendo a lanciare l’allarme poco prima che il cellulare si scaricasse del tutto. Due ragazze sono state raggiunte e tratte in salvo intorno alle 19 dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuglieri insieme ai Carabinieri della stazione locale.

Grazie alla geolocalizzazione della chiamata di soccorso, le squadre hanno delimitato l'area e avviato una battuta di ricerca mirata lungo i possibili sentieri. Nonostante il buio e la fitta pioggia, i soccorritori hanno individuato le due escursioniste in prossimità di un nuraghe, prestando loro assistenza e riaccompagnandole in sicurezza fino alla loro auto.