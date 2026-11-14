Paura intorno alle 18 al canile Primavera, nella borgata algherese di Santa Maria La Palma, dove è divampato un principio d'incendio all'interno di un magazzino della struttura.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero al resto del rifugio.

I Vigili del fuoco hanno domato rapidamente il rogo e messo in sicurezza l'area interessata, coadiuvati anche da un secondo mezzo di supporto inviato dalla sala operativa. Fortunatamente non si registrano persone ferite e anche tutti gli animali ospiti della struttura sono rimasti completamente illesi.