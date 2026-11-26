Si alza la tensione sul fronte ucraino e nel Mediterraneo, dopo gli attacchi con droni e le nuove dichiarazioni tra Mosca e Bruxelles. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha criticato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sostenendo che difficilmente potrà svolgere un ruolo di mediatrice nei negoziati avanzando ultimatum alla Russia.

La polemica segue le parole di von der Leyen, che aveva annunciato la partecipazione dell'Ue al prossimo round di trattative, chiedendo a Mosca di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. «La Russia non deve nulla, la Russia deve garantire i propri interessi nazionali», ha replicato Peskov in un'intervista alla televisione di Stato.

Intanto, almeno cinque persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un attacco con droni ucraini contro un parcheggio nella località di Vessioloïe, nella regione di Zaporizhzhia sotto controllo russo. A riferirlo è stato il governatore filorusso Evgenij Balitski.

Preoccupazione anche per la sicurezza dei circa 200 militari italiani impegnati in Libia nella missione Miasit, tra Tripoli e Misurata. Dopo il duplice attacco ucraino a Bengasi del 22 novembre, sono in corso valutazioni su un possibile rafforzamento delle misure di protezione. Secondo quanto riferito da fonti militari, il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe inoltre convocato ieri l'addetto militare ucraino, accompagnato dall'ambasciatore Ihor Brusylo.