Paura a Toledo, in Ohio, nei pressi dell’Old West End Festival, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco che hanno provocato almeno 12 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni e un uomo di 61.

Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha reso noto di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti nella sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbero essere entrati in azione almeno due aggressori armati.

La polizia sta infatti lavorando sull’ipotesi che i due sospetti si stessero sparando reciprocamente quando diversi colpi hanno raggiunto le persone presenti nell’area del festival, causando il ferimento di dodici persone.

Le forze dell’ordine hanno avviato una vasta operazione per identificare e rintracciare i responsabili, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore repubblicano dell’Ohio, Mike DeWine, che ha affidato a un messaggio pubblicato su X il proprio commento all’accaduto.

"I festival estivi dovrebbero essere luoghi sicuri dove le famiglie possano stare insieme senza timore di violenze", ha scritto DeWine, esprimendo vicinanza alla comunità colpita dall’episodio.