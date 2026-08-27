Quello che sembrava soltanto un sogno si è trasformato in un risveglio da incubo. È quanto accaduto a Krista Edelman, gastroenterologa residente a Richmond, in Virginia, dove vive in una casa centenaria.

La donna stava dormendo quando ha iniziato a sognare che un piccolo animale cercasse di avvicinarsi alla sua bocca. Ancora immersa nel sonno, ha portato una mano al viso per capire cosa stesse succedendo. Al tatto, però, ha percepito qualcosa di «viscido, un po' peloso e fresco».

A quel punto ha realizzato che non si trattava affatto di un sogno: aveva un pipistrello sul volto.

«Questo pipistrello stava davvero cercando di infilarsi tra le mie labbra, nella mia bocca», ha raccontato la dottoressa in un video pubblicato su Instagram.

Nonostante lo spavento, Edelman è riuscita a reagire rapidamente: ha afferrato l'animale e lo ha lanciato dall'altra parte della stanza. Poi ha svegliato il marito per raccontargli l'assurda scena: in piena notte, un pipistrello aveva cercato di entrare nella sua bocca mentre dormiva.

Un risveglio decisamente diverso da quello che si sarebbe aspettata dopo una normale notte di sonno.