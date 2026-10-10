A fare notizia in Perù, al termine delle recenti elezioni regionali e municipali, è stato soprattutto il nome del candidato in testa nella corsa alla carica di sindaco del distretto di Queropalca, nella provincia di Lauricocha. Si chiama Hitler Mussolini Simeón Flores ed è l'esponente del partito Ahora Nación, risultato vincitore virtuale della competizione elettorale.

La sua affermazione ha attirato l'attenzione dei media per l'accostamento anagrafico con Adolf Hitler, dittatore della Germania nazista, e Benito Mussolini, fondatore del fascismo in Italia. Al di là della curiosità legata al nome, la vittoria è arrivata al termine di uno scrutinio particolarmente combattuto.

Simeón Flores ha ottenuto 229 voti, pari al 34,54% delle preferenze valide, assicurandosi il primo posto. Alle sue spalle si è classificato Renovación Popular Perú, con 204 consensi e una percentuale del 30,76%, mentre País para Todos ha chiuso al terzo posto con 187 voti.

Tra il primo e il terzo classificato si è registrata una differenza di appena 42 schede, a testimonianza di una sfida rimasta aperta fino alle ultime battute dello scrutinio. Più distanti gli altri concorrenti, tra cui Alianza para el Progreso e Somos Perú, quest'ultimo fermo a soli otto voti. Nel complesso, le schede valide conteggiate sono state 663.